На Кушелевской дороге микроавтобус влетел в дорожное ограждение

На Кушелевской дороге микроавтобус влетел в дорожное ограждение
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 11 апреля на Кушелевской дороге в Калининском районе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Общественный транспорт снес дорожное ограждение. Соответствующую видеозапись опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Пассажирский микроавтобус пробил ограждение на Кушелевской дороге. Обстоятельства конечно неизвестны, но думаю и так все должно быть очевидно», — пишет автор поста.

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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