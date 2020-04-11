На Кушелевской дороге микроавтобус влетел в дорожное ограждение

Утром 11 апреля на Кушелевской дороге в Калининском районе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Общественный транспорт снес дорожное ограждение. Соответствующую видеозапись опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Пассажирский микроавтобус пробил ограждение на Кушелевской дороге. Обстоятельства конечно неизвестны, но думаю и так все должно быть очевидно», — пишет автор поста.

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.