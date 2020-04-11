В Петербурге граждане пока остаются дома: индекс самоизоляции 4 балла

В городе начались очередные выходные нерабочего месяца.

Несмотря на то, что некоторые граждане продолжили выполнять свои рабочие обязанности на предприятиях, с помощью сервиса «Яндекса» можно примерно понять, соблюдают ли граждане самоизоляцию из-за коронавируса или нет.

Сегодня, 11 апреля, в 7 утра город еще спал. Показатель самоизоляции составил максимальные 5 баллов. Уже в 7:00 показатель начал снижаться и составил 4,7 балла. В 8:00 значение индекса оказался на уровне 4,3 балла. И, наконец, судя по последней обновленной информации, люди все-таки начали покидать свои дома — на таблице показатель в 4 балла. Пока что, это означает, что граждан на улице мало, но дальнейшее уменьшение индекса продемонстрирует, что с самоизоляцией в городе сегодня не все идеально.

Если сравнить с Москвой, то по состоянию на 9 утра, там фиксируется 3,7 балла. Именно такой показатель был в субботу в Северной столице до появления в городе коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции упал до 2,8: солнце заставило выйти петербуржцев на улицу.