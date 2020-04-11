Конфликт со стрельбой на Бухарестской закончился госпитализацией

Конфликт со стрельбой на Бухарестской закончился госпитализацией
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

В полицию поступило сообщение о том, что у дома №122/1 на Бухарестской улице находится мужчина в крови.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 10 апреля в ходе конфликта злоумышленник несколько раз выстрелил в пострадавшего из травматического оружия, после чего скрылся.

Раненого мужчина в больницу отвез прохожий. Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель. Он сообщил, что возле дома №32 на улице Подвойского произошла стрельба.

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