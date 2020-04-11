В России за сутки выявлено 1667 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 1667 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

За последние сутки в России зафиксировано 1667 новых случаев заражения в 49 российских регионах и 12 смертельных случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Больше всего таких случаев выявлено в Москве — 1030. Еще 152 человека заболели в Подмосковье, 80 — в Петербурге.

Всего в стране сейчас 13 584 зараженных, 106 погибших, выздоровели 1045 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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