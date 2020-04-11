В Выборге коллекционер холодного оружия напал на свою жену

В Выборге коллекционер холодного оружия напал на свою жену
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В полицию поступило сообщение, что в одной из квартир по улице Физкультурной в Выборге нетрезвый сосед нападает на свою жену с оружием, при этом в квартире находятся дети.

Инцидент произошел утром 10 апреля. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате никто не пострадал.

В квартире сотрудники полиции обнаружили и изъяли 12 ножей, два предмета, похожих на сабли, а также ножны от ножа.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 8 апреля сотрудники управления вневедомственной охраны по Петербургу задержали во Фрунзенском районе мужчину, который совершил вооруженное нападение на свою супругу.

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