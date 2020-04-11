В Петербурге приостановлено движение автобусов к Крематорию

Речь идет о маршруте №138. Автобусы временно перестанут ходить в период с 11 по 30 апреля.

Ранее некоторые автобусы приостановили свое движение и по направлению к кладбищам города на Неве. Это касается маршрутов №90 и №195 — к Южному кладбищу, №398 — к Северному кладбищу, №347 — к Иликовскому кладбищу. Об этом сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Данные меры были приняты в связи с внесенными поправками в постановление правительства Петербурга о противодействии распространению коронавирусной инфекции. С 11 по 30 апреля граждане Северной столицы не смогут свободно посещать городские кладбища. Находиться на их территориях можно будет только для организации и проведения похорон.

Аналогичный запрет ранее был введен в Москве. И не просто так. В вербное воскресенье и праздник Пасхи многие хотят посетить могилы умерших близких. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации это может быть опасно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге решили закрыть кладбища из-за коронавируса.