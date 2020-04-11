В Ленобласти задержан подросток, подозреваемый в угоне раритетного мотоцикла

В Ленобласти задержан подросток, подозреваемый в угоне раритетного мотоцикла
Мотоцикл вернули владельцу. Фото: Рixabay

Его стоимость оценили в 30 тысяч рублей. Транспортное средство уже вернули хозяину.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ленинградской области. Все случилось еще в прошлом месяце. Неизвестный угнал раритетный мотоцикл из гаража 64-летнего слесаря вагоностроительного завода. Хозяин, обнаружив пропажу, обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемого задержали 10 апреля в Бокситогорске – 15-летний парень может быть причастен к преступлению. Мотоцикл, оцененный владельцем в 30 тысяч рублей, уже вернулся домой.

В отношении школьника возбудили уголовное дело из-за кражи. Парню запретили куда-либо выезжать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обуховской Обороны угнали Land Rover за 5 миллионов.

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В Ленобласти задержан подросток, подозреваемый в угоне раритетного мотоцикла
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