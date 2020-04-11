Мужчину, изрезавшего двух человек, задержали в Шлиссельбурге

Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ленинградской области. Все случилось в Шлиссельбурге десятого числа. Несколько мужчин повздорили на почве алкогольного опьянения. В какой-то момент слов показалось мало и один из них достал нож. Агрессор напал на оппонентов, ранив их. В результате местные жители 35 и 29 лет были госпитализировали в состоянии средней тяжести. В тот же день задержали подозреваемого в нападении – в доме на улице Малоневского канала. Им оказался 29-летний мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Фрунзенском районе задержали мужчину, который напал на свою жену с ножом.