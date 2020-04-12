В Петергофе два часа не могли потушить квартиру

В Петергофе два часа не могли потушить квартиру
Причина пожара пока неизвестна. Фото: pixabay

По предварительным данным, никто в результате инцидента не пострадал.

Все случилось 11 апреля. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар произошел в Петергофе на улице Дашкевича в одной из квартир. Там загорелась кухня, которую не могли потушить на протяжении двух часов. На месте работали 15 спасателей, которые в итоге ликвидировали возгорание.

Не сообщается, есть ли пострадавшие и насколько серьезно пострадала квартира. Во время режима самоизоляции сложно представить, куда могут податься погорельцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дом престарелых горит в Москве. В здании находятся более 50 человек. Непонятно, есть ли пострадавшие.

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