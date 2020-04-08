Дом престарелых горит в Москве

Дом престарелых горит в Москве
Пока о пострадавших не сообщается. Фото: pixabay

В здании находятся более 50 человек. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщает «Рамблер», ссылаясь на собственные источники. По неподтвержденным данным, в Москве горит Дом престарелых, в котором проживают более 50 человек. Непонятно, есть ли пострадавшие и насколько серьезный пожар. Сотрудникам правоохранительных органов выясняют, в чем причина инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный попытался поджечь церковь на Большой Озерной. Никто в результате инцидента не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются. Принимаются меры по розыску злоумышленника.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом престарелых москва пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент Сербии рассказал о заболевшем коронавирусом сыне
В Минздраве просят россиян не обращаться в больницу без серьезной надобности
Шнуров пожертвовал 15 тыс. масок в ВМА им. Кирова
В Петербурге еще две больницы начали принимать больных с коронавирусом
Дом престарелых горит в Москве
СК Карелии проверит информацию о выдаче сухпая для школьников с жуками
Россиянам назвали причины увольнения при пандемии COVID-19
Сбербанк отметил увеличение расходов россиян на алкоголь