Дом престарелых горит в Москве

Пока о пострадавших не сообщается. Фото: pixabay

Пока о пострадавших не сообщается. Фото: pixabay

В здании находятся более 50 человек. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщает «Рамблер», ссылаясь на собственные источники. По неподтвержденным данным, в Москве горит Дом престарелых, в котором проживают более 50 человек. Непонятно, есть ли пострадавшие и насколько серьезный пожар. Сотрудникам правоохранительных органов выясняют, в чем причина инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный попытался поджечь церковь на Большой Озерной. Никто в результате инцидента не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются. Принимаются меры по розыску злоумышленника.