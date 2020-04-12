86 петербуржцев заявили о прибытии из-за границы

86 петербуржцев заявили о прибытии из-за границы
Прибывшие из-за границы петербуржцы обязаны соблюдать самоизоляцию. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

За последние сутки 86 человек сообщили о прибытии в Петербург из другой страны. Все они обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Всего за сутки в экстренные службы Петербурга по телефону «112» поступило 804 обращения по вопросам, связанным с коронавирусом. Служба скорой помощи зарегистрировала 117 обращений, полиция — 271.

«О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 86 человек», — рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Заявки на оказание волонтерской помощи за сутки оставили 308 человек. С начала программы помощь людям оказали 5 тыс. 699 раз. К волонтерам присоединились более 2,6 человек, из них 1,7 тыс. уже прошли аккредитацию и обучение. Все волонтеры обеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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