Мужчину задержали за убийство младшего брата в Жилгородке

Мужчину задержали за убийство младшего брата в Жилгородке
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области задержан 38-летний мужчина. Его подозревают в убийстве младшего двоюродного брата.

Как полагает следствие, вечером 9 апреля мужчины решили выпить в квартире одного из домов в поселке Жилгородок. В ходе застолья между братьями произошел конфликт. Старший из них несколько раз ударил младшего ножом в область туловища и нижних конечностей. От полученных травм 37-летний мужчина скончался.

«Предполагаемое орудие преступления изъято. По делу назначен весь комплекс необходимых судебных экспертиз», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина напал с ножом на жену и её брата.

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Мужчину задержали за убийство младшего брата в Жилгородке
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