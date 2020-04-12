На перекрестке «Скандинавии» опрокинулся грузовик с песком, дорогу пришлось очищать

Проезжую часть на пересечении автодороги А-181 «Скандивания» и трассы «Магистральная» в Петербурге очистили от песка после ДТП. На участке опрокинулся грузовик.

Все произошло сегодня, 12 апреля. Песок находился в кузове транспортного средства. В результате аварии содержимое высыпалось на проезжую часть. Грузовик эвакуировали.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 18:46 движение транспорта на участке осуществляется в штатном режиме по двум полосам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Чудновского 12 спасателей тушили пожар на балконе. Причина возгорания пока неизвестна.