На улице Чудновского 12 спасателей тушили пожар на балконе

В Невском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в жилом доме. Возгорание случилось на балконе в двухкомнатной квартире.

Все произошло сегодня, 12 апреля, в доме №6/2 на улице Чудновского. Фотографии свидетели ЧП опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, сигнал о пожаре поступил в часть в 12:04. К месту происшествия были незамедлительно направлены 12 человек личного состава на трех спецмашинах.

На балконе горела обстановка на площади три квадратных метра. На ликвидацию огня спасателям потребовалось примерно полчаса, к 12:35 пламя потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне пожар тушили в девятиэтажке на проспекте Тореза.