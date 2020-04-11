В девятиэтажке на проспекте Тореза случился пожар

В девятиэтажке на проспекте Тореза случился пожар
К счастью, никто не погиб. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Огонь вспыхнул в четырехкомнатной квартире в одном из домов Выборгском района сегодня днем, 11 апреля. Возгорание охватило 3 квадратных метра помещения.

Спасатели получили сигнал о происшествии в 14:08. Уже к 14:44 пожар удалось успешно ликвидировать. В тушении было задействовано 15 пожарных и три единицы специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Во время работ по ликвидации огня, спасатели эвакуировали 20 жителей дома.

К сожалению, не обошлось без пострадавшего. Женщину, отравившуюся угарным газом, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на проспекте Художников тушили пожар, прибыли скорая и реанимация. Происшествие произошло 7 апреля в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

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выборгский район ГУ МЧС России по Петербургу пожар
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