На проспекте Энергетиков пожарные почти два часа тушили квартиру

На проспекте Энергетиков пожарные почти два часа тушили квартиру
На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось меньше двух часов. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. С огнем боролись 12 спасателей.

Все произошло в воскресенье, 12 апреля, в доме №31 на проспекте Энергетиков. Сигнал о ЧП поступил в часть в 11:17. К месту пожара сотрудники выехали на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в квартире полыхала обстановка на площади 14 квадратных метров.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось меньше двух часов. К 12:47 пламя потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перекресток на «Скандинавии» очистили от песка после аварии с грузовиком.

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