Песков заявил, что Путин скучает по общению с людьми

Российский лидер Владимир Путин скучает по прямому общению с людьми. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, график Путина в последнее время стал более интенсивным, несмотря на то, что все встречи в период пандемии проходят в формате видеоконференций.

В эфире телеканала «Россия 1» Песков подчеркнул, что для президента общение с людьми является приоритетом в работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков рассказал про здоровье российского президента. Он признался, что лидеру страны приходится работать больше, чем обычно.