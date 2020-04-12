Устроивший стрельбу в московской квартире сдался полиции

Устроивший стрельбу в московской квартире сдался полиции
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Фото: Pixabay

Мужчина, устроивший стрельбу в московской коммуналке, сдался сотрудникам полиции.

Все произошло в воскресенье, 12 апреля, в жилом доме на улице Воронцовские пруды. Правоохранителям поступил сигнал о выстрелах в коммунальной квартире. Выяснилось, что после конфликта на бытовой почве мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Как сообщает ТАСС, в результате переговоров стражи порядка убедили мужчину открыть дверь и сложить оружие. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В полиции отметили, что собственники данной жилплощади ведут между собой спор за то, кому квартира должна принадлежать целиком. Именно этот конфликт и привел к стрельбе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конфликт со стрельбой в Петербурге закончился госпитализацией.

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Устроивший стрельбу в московской квартире сдался полиции
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