В Ленобласти все больницы с подозрением на наличие коронавируса временно закроют

Учреждения, отправленные на карантин, смогут вернуться к прежнему графику только после проведения процедур сандезинфекции. Фото: Pixabay

Учреждения, отправленные на карантин, смогут вернуться к прежнему графику только после проведения процедур сандезинфекции. Фото: Pixabay

В Ленобласти предупредили жителей, что любое медучреждение с подозрением на коронавирус будет закрыто до выяснения обстоятельств.

Соответствующую меру безопасности власти посчитали логичной. И объяснили, что данное решение не стоит приравнивать к отказу от предоставления медпомощи.

Подозрения на возможное наличие инфекции COVID-19 могут возникнуть из-за контакта пациентов и сотрудников с инфицированными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что слухи о карантине в выборгской больнице оказались фейком. Все больницы Выборга работают в режиме ограничений в связи с пандемией, но карантин нигде не объявлен.