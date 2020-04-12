В Ленобласти все больницы с подозрением на наличие коронавируса временно закроют

В Ленобласти все больницы с подозрением на наличие коронавируса временно закроют
Учреждения, отправленные на карантин, смогут вернуться к прежнему графику только после проведения процедур сандезинфекции. Фото: Pixabay

В Ленобласти предупредили жителей, что любое медучреждение с подозрением на коронавирус будет закрыто до выяснения обстоятельств.

Соответствующую меру безопасности власти посчитали логичной. И объяснили, что данное решение не стоит приравнивать к отказу от предоставления медпомощи.

Подозрения на возможное наличие инфекции COVID-19 могут возникнуть из-за контакта пациентов и сотрудников с инфицированными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что слухи о карантине в выборгской больнице оказались фейком. Все больницы Выборга работают в режиме ограничений в связи с пандемией, но карантин нигде не объявлен.

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Слухи о карантине в выборгской больнице оказались фейком