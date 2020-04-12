Слухи о карантине в выборгской больнице оказались фейком

Все медицинские учреждения, в том числе в Выборгском районе, работают в штатном режиме. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Все медицинские учреждения, в том числе в Выборгском районе, работают в штатном режиме. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В комитете Здравоохранения Ленобласти опровергли информацию о закрытии двух отделений больницы из-за «чихающего парня».

Все больницы Выборга работают в режиме ограничений в связи с пандемией нового вируса, но карантин нигде не объявлен.

Как сообщил Online47, по словам председателя комитета здравоохранения области Сергея Вылегжанина, особого режима в больницах Выборгского района не вводится.

«То есть не проводится плановый прием и диспансеризация. Приоритет отдается удаленной работе на выезда», — заявил председатель.

Ранее в соцсетях и отдельных СМИ появилась информация о том, что из-за некоего «чихающего парня из Гончарово» с подозрением на COVID-19 два отделения выборгской больницы закрыты на карантин. Как выяснилось, информация не соответствует действительности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки зафиксировано 2 186 новых случаев заражения COVID-19.