В Москве скончались десять пациентов с подтвержденным коронавирусом

В Москве скончались десять пациентов с подтвержденным коронавирусом
Пациентам было от 39 до 90 лет. Фото: unsplash.com

В Москве скончались десять пациентов с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

Обо всем стало известно в воскресенье, 12 апреля. Пациентам было от 39 до 90 лет.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, у всех были сопутствующие заболевания, включая сердечно-сосудистые, такие как кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз. У 39-летнего пациента была гипертония.

Напомним, в России выявлено 15 770 случаев заражения коронавирусом. Вылечились почти 1 300 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области все медицинские учреждения с подозрением на наличие коронавируса временно закроют.

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