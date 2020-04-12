Пожар в Николаевской больнице спасатели потушили за 15 минут

Пожар в Николаевской больнице спасатели потушили за 15 минут
Спасатели потушили пожар за 15 минут. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петродворцовом районе Петербурга пожарные ликвидировали возгорание в Николаевской больнице. Стали известны подробности происшествия.

Все случилось в воскресенье вечером, 12 апреля, в доме №1 по Константиновской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 20:37.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в торговом павильоне на первом этаже горели канцелярские принадлежности на площади в 1 квадратный метр.

Спасателям удалось потушить пожар за 15 минут, к 20:52 пламя ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные также обследовали вышестоящие этажи медучреждения.

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ГУ МЧС России по Петербургу петергоф пожар происшествия
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В Николаевской больнице спасатели тушили пожар