Пожар в Николаевской больнице спасатели потушили за 15 минут

В Петродворцовом районе Петербурга пожарные ликвидировали возгорание в Николаевской больнице. Стали известны подробности происшествия.

Все случилось в воскресенье вечером, 12 апреля, в доме №1 по Константиновской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 20:37.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в торговом павильоне на первом этаже горели канцелярские принадлежности на площади в 1 квадратный метр.

Спасателям удалось потушить пожар за 15 минут, к 20:52 пламя ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные также обследовали вышестоящие этажи медучреждения.