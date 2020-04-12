В Николаевской больнице спасатели тушили пожар

В Петродворцовом районе Петербурга спасатели тушили пожар в Николаевской больнице.
Все произошло в воскресенье, 12 апреля, на первом этаже здания на Царицынской улице, 1. Как сообщает 78.ru, в 16-метровом ларьке загорелись канцтовары на площади в один квадратный метр.
Спасатели потушили пламя, после чего обследовали вышестоящие этажи медучреждения.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Энергетиков сотрудники пожарно-спасательной части почти два часа тушили квартиру. В ликвидации огня были задействованы 12 спасателей.