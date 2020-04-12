В ВОЗ назвали причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве

Стремительный рост числа инфицированных COVID-19 в российской столице стал результатом «расслабленного поведения» горожан. Такое заявление сделал представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ.

Как рассказала Мелита Вуйнович, хорошая погода и небольшое число заболевших позволили москвичам думать, что вирус их не коснется.

В программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1» специалист напомнила, что четыре недели назад в стране наблюдался медленный прирост заразившихся — 22%, а в какой-то момент данный показатель упал до 12%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, за 11 апреля в Москве было зарегистрировано 1 306 новых случаев заражения вирусом.