В ближайшие дни в Россию из-за границы вернутся 5 тысяч граждан

По данным на 12 апреля было успешно выполнено пять рейсов. В Россию вернулись жители Москвы, Петербурге, Красноярска, Хабаровска и Владивостока. Фото: Pixabay

По данным на 12 апреля было успешно выполнено пять рейсов. В Россию вернулись жители Москвы, Петербурге, Красноярска, Хабаровска и Владивостока. Фото: Pixabay

Около 5 тыс. россиян должны прилететь домой в ближайшие несколько дней.

Так, планируются рейсы из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москве. Как сообщили в Telegram-канале, созданном Минкомсвязи для возвращения россиян на родину, рейс из Мадрида сделает промежуточную посадку в Северной столице.

Сейчас, чтобы россияне могли вернуться домой из-за границы, необходимо заполнить анкету на официальном сайте «Госуслуги». После рабочая группа Росавиации формирует график вывоза, который утверждает оперштаб РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки зафиксировано 2 186 новых случаев заражения COVID-19. 24 человека не смогли побороть болезнь. Петербург находится на третьем месте по числу инфицированных в стране.