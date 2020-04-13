В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Петербург накроет сильный ветер. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Петербурге и Ленобласти из-за сильного ветра до вечера понедельника, 13 апреля. При этом в городе предупреждение продлится до 18 часов, а в области – до 21-го часа.

В Петербурге ожидается дождь и сильный ветер. В региональном МЧС отметили, что ветер будет дуть со скоростью 15-17 метров в секунду.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем пройдет дождь. Температура может повыситься до плюс 10 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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