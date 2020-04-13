Ночью в Гатчине загорелся частный дом

В ночь на 13 апреля в Гатчине произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Возгорание произошло в доме на Железнодорожной улице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти. Сообщение о пожаре поступило в 02:14. Горела обстановка площадью 170 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек и четыре единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 02:40.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на проспекте Художников тушили пожар, прибыли скорая и реанимация. Происшествие произошло 7 апреля в Выборгском районе Санкт-Петербурга.