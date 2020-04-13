Ночью на проспекте Королева со стрельбой задержали белую иномарку

Ночью на проспекте Королева со стрельбой задержали белую иномарку
Инцидент произошел на проспекте Королева.Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 13 апреля в Приморском районе Петербурга со стрельбой задержали легковой автомобиль.

Инцидент произошел на проспекте Королева.

«Ночью со стрельбой задержали автомобиль на проспекте Королева», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В задержании иномарки белого цвета участвовали не менее трех автомобилей ДПС. Причины задержания со стрельбой неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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