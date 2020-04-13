В Петербурге живодер пойдет под суд за жестокое обращение с собакой

В Петербурге живодер пойдет под суд за жестокое обращение с собакой
В результате падения с высоты пес получил тяжелые увечья. Фото: Pixabay

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в жестоком обращении с животными.

По версии следствия, мужчина в июне прошлого года намотал вокруг шеи собаки по кличке «Гром» скотч, после чего выбросил собаку с четвертого этажа дома на улицы Зины Портновой. В результате падения с высоты пес получил тяжелые увечья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело подлежит направлению в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку.

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