В Петербурге живодер пойдет под суд за жестокое обращение с собакой

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в жестоком обращении с животными.

По версии следствия, мужчина в июне прошлого года намотал вокруг шеи собаки по кличке «Гром» скотч, после чего выбросил собаку с четвертого этажа дома на улицы Зины Портновой. В результате падения с высоты пес получил тяжелые увечья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело подлежит направлению в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку.