В Кудрово мужчина на почве ревности зарезал сожительницу

Во Всеволожском района мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что зарезал сожительницу.

Кровавый инцидент случился 12 апреля в доме 3 по улице Венской. По предварительной информации, убийство произошло на почве ревности.

По словам подозреваемого, во время скандала он убил свою сожительницу ножом. Полиция задержала его на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего.