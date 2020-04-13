Квартиру петербургского юриста обчистили на три миллиона

Квартиру петербургского юриста обчистили на три миллиона
Неизвестный обчистил квартиру юриста. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Из квартиры в Красносельском районе вынесли деньги, украшения и старинные монеты. Ущерб хозяйка, петербургская юристка, оценила в три миллиона рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию о произошедшем женщина заявила в воскресенье, 12 апреля. Она считает, что неизвестный смог подобрать ключи к её квартире улице Добровольцев и проникнуть внутрь.

С собой злоумышленник забрал 650 тыс. рублей, 600 долларов, 800 евро, купюры, выпущенные в честь Олимпийских игр, старинные монета, кольца, часы и украшения. Общая стоимость похищенного составляет порядка 3 млн рублей.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга неизвестный обчистил квартиру на более чем миллион рублей. Хозяин жилья заявил о пропаже 500 тыс. рублей и 10 тыс. евро. Возбуждено уголовное дело.

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