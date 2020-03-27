На Комендантском вор обчистил пенсионера на 1 млн рублей

На Комендантском вор обчистил пенсионера на 1 млн рублей
Полиция разыскивает злоумышленника, вынесшего из квартиры пожилого мужчины 1,3 млн рублей. Фото: Baltphoto

В Приморском районе Северной столицы злоумышленник через окно забрался в квартиру пенсионера и вынес оттуда более миллиона рублей.

В правоохранительные органы с заявлением о произошедшем обратился сам пострадавший, 67-летний местный житель. Инцидент произошел в четверг, 26 марта. Выяснилось, что пенсионер проживает на первом этаже одного из домов по Комендантскому проспекту. Этот факт оказался роковым, поскольку вор проник в квартиру через окно.

В результате преступник похитил 500 тысяч рублей, а также внушительную сумму в валюте, 10 тысяч евро (более 800 тысяч рублей). Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает преступника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители с погоней останавливали угнанную иномарку. Водителя похищенного авто задержали и отправили в отделение.

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