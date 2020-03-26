Спустя месяц полицейские с погоней остановили разыскиваемую иномарку на Заневском

Машина числится как похищенная с 27 февраля.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурге». Все случилось в среду на Октябрьской набережной. Экипаж ДПС обратил внимание на «Мазду» синего цвета – когда водитель услышал просьбы остановиться, он попытался скрыться. Ему это не удалось – сотрудники правоохранительных органов отправились в погоню и смогли задержать мужчину на Заневском проспекте.

Выяснилось, что на автомобиле ненастоящие номерные знаки и что она была угнана 27 февраля у петербуржца. Подозреваемого в преступлении задержали и отправили в отдел. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что угонщик каршеринга в Петербурге оштрафован на 40 тысяч рублей. Горе-водитель, испугавшись возможных последствий для себя, штраф все же оплатил.