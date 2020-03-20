Угонщик каршеринга в Петербурге оштрафован на 40 тысяч рублей

Мужчина решил покататься на автомобиле сервиса по прокату без прав. Как было установлено, 30-летний житель Украины завладел транспортом и ездил на нем вплоть до своего задержания полицией. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу.

В результате, мужчина был осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Наказание предусматривало выплату штрафа в государственную казну в размере 40 тысяч рублей. Необходимость выплаты данных средств нарушитель проигнорировал. Тогда судебный пристава решил действовать решительно и подал прошение о замене наказания на более серьезное. Горе-водитель, испугавшись возможных последствий для себя, штраф все же оплатил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около Мурино затонул каршеринговый Porsche Macan, водителя госпитализировали.