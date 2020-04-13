В Дудергофку сбросили сточные воды

В Дудергофку сбросили сточные воды
Сточные воду поступали в реку со строительной площадки через систему дождевой канализации. Фото: Росприроднадзор

ЗАО «АБЗ-Дорстрой» привлекли к административной ответственности за сброс сточных вод в реку Дудергофка при строительстве дороги в обход Красного Села.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Петербургу, инспекторы провели проверку обращения петербуржца о сбросе в реку сточных вод неизвестного происхождения. Установлено, что сточные воду поступали в реку со строительной площадки через систему дождевой канализации.

Компания не имела разрешение на пользование водоемом для организации сброса сточных вод. В результате ЗАО «АБЗ-Дорстрой» назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания сбросила сточные воды в реку Малая Ижорка. При этом право пользования водоемом у неё отсутствует.

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