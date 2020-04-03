В Малую Ижорку сбросили загрязненные сточные воды

Нарушения допущены при сбросе сточных вод в реку. Фото: unsplash.com

Нарушения допущены при сбросе сточных вод в реку. Фото: unsplash.com

Прокуратура Колпинского района нашла нарушения в деятельности ООО «А Плюс Парк Колпино». Компания сбросила сточные воды в реку Малая Ижорка. При этом право пользования водоемом у неё отсутствует.

Сброс хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод был осуществлен близ дома 6А по Лагерному шоссе. При проверке в них обнаружено превышение допустимых концентраций. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений. Решается вопрос о возбуждении административных дел по статьям о самовольном занятии водного объекта, сокрытии экологической информации и нарушении требований к охране водоемов.

Материалы проверки направлены в комитет по природопользованию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗАО ИК «Роменская» допустило нарушения при сбросе сточных вод в систему коммунальной канализации Петербурга.