В канализацию Петербурга сбросили загрязненные сточные воды

В сточных водах были превышены предельно допустимые концентрации химических веществ. Фото: unsplash.com

В сточных водах были превышены предельно допустимые концентрации химических веществ. Фото: unsplash.com

Прокуратура Центрального района нашла нарушения в работе ЗАО ИК «Роменская». Допущены они были при сбросе сточных вод в систему коммунальной канализации Петербурга.

Проверка показала, что организация сбросила в систему канализации сточные воды, в которых были превышены предельно допустимые концентрации химических веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Таким образом ЗАО ИК «Роменская» были нарушены требования законодательства. В адрес генерального директора организации внесено представление об устранении нарушения. Документ находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Красносельского района потребовала от АО «Питер-лада», ООО «Лента», ООО «КМ Истейт» и других компаний прекратить сброс сточных вод с нарушениями. В них было обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.