Прокуратура потребовала от ООО «Лента» прекратить сброс загрязняющих сточных вод

Прокуратура потребовала от ООО &#171;Лента&#187; прекратить сброс загрязняющих сточных вод
В сточных водах обнаружили превышение нормативов по ряду веществ. Фото: pixabay.com

Прокуратура Красносельского района выявила нарушения закона об охране водных объектов при сбросе сточных вод.

Сотрудники петербургского надзорного органа установили, что АО «Питер-лада», ООО «Лента», ООО «КМ Истейт», АО «Доринда», ООО «Электротранссервис», ООО «Якобс ДАУ Эгбертс Рус» производят сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в адрес руководителей предприятий внесены представления об устранении нарушений закона. Правоохранители проверят фактическое устранение нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя за загрязнение окружающей среды.

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