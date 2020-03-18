Прокуратура потребовала от ООО «Лента» прекратить сброс загрязняющих сточных вод

Прокуратура Красносельского района выявила нарушения закона об охране водных объектов при сбросе сточных вод.
Сотрудники петербургского надзорного органа установили, что АО «Питер-лада», ООО «Лента», ООО «КМ Истейт», АО «Доринда», ООО «Электротранссервис», ООО «Якобс ДАУ Эгбертс Рус» производят сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в адрес руководителей предприятий внесены представления об устранении нарушений закона. Правоохранители проверят фактическое устранение нарушений.
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