В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя за загрязнение окружающей среды

В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя за загрязнение окружающей среды
Ущерб, причиненный бизнесменом, превысил 20 млн рублей. Фото: pixabay.com

Следственный комитет Ленобласти уличил предпринимателя в загрязнении около двух тысяч квадратных метров сельскохозяйственных площадей отходами IV класса.

Согласно данным СУ СК РФ по Ленобласти, в сентябре прошлого года бизнесмен заключил договор с некоей организацией на выполнение работ по организации насыпных площадок и подъездных дорог в Кингисеппском районе. В договоре значилось, что ответственность за уничтожение отходов возлагается на плечи исполнителя.

Вероятно, недолго думая, 44-летний бизнесмен отвез весь строительный мусор в поля, где успешно захоронил. В итоге, по подсчетам правоохранителей, мужчина причинил ущерб окружающей среде более чем на 20 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экологи взяли пробу почв с места крупного пожара на несанкционированной свалке в Колтушах.

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