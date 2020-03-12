В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя за загрязнение окружающей среды

Следственный комитет Ленобласти уличил предпринимателя в загрязнении около двух тысяч квадратных метров сельскохозяйственных площадей отходами IV класса.

Согласно данным СУ СК РФ по Ленобласти, в сентябре прошлого года бизнесмен заключил договор с некоей организацией на выполнение работ по организации насыпных площадок и подъездных дорог в Кингисеппском районе. В договоре значилось, что ответственность за уничтожение отходов возлагается на плечи исполнителя.

Вероятно, недолго думая, 44-летний бизнесмен отвез весь строительный мусор в поля, где успешно захоронил. В итоге, по подсчетам правоохранителей, мужчина причинил ущерб окружающей среде более чем на 20 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экологи взяли пробу почв с места крупного пожара на несанкционированной свалке в Колтушах.