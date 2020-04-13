В Петербурге мужчина зарезал ножом собутыльника

Правоохранители задержали жителя Петербурга, которого подозревают в убийстве приятеля.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по городу, в Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемым оказался 54-летний петербуржец.

По версии следствия, все произошло в воскресенье, 12 апреля. Двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. Внезапно подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил 65-летнего собутыльника.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Уголовное дело продолжают расследовать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе задержали мужчину, который напал на свою жену с ножом.