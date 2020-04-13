Сотрудника обвиняют в краже товаров на 1,7 млн со склада «Эльдорадо»

Сотрудника обвиняют в краже товаров на 1,7 млн со склада &#171;Эльдорадо&#187;
Мужчину судят за кражу товаров со склада. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге судят сотрудника магазина «Эльдорадо». Его обвиняют в краже товаров на более чем 1,7 млн рублей.

Как полагает следствие, сотрудник имел беспрепятственный доступ на склад. Воспользовавшись им, он похитил продукцию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обвинительное заключение в отношении сотрудника магазина утверждено прокуратурой Невского района.

Материалы дела направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудника распределительного центра торговой сети АО «Перекресток» задержали по подозрению в краже. Правоохранители полагают, что он похитил чай, кофе, печенье и шоколад на 1,5 млн рублей. Пропажу продуктов обнаружил начальник распределительного центра.

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Сотрудника обвиняют в краже товаров на 1,7 млн со склада «Эльдорадо»
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