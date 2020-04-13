Кремль прокомментировал опасения россиян о возможном повторении 90-х

Опасения граждан о возможном повторении тяжелых 90-х годов из-за коронавируса назвали «истеричными проявлениями» в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «у страха глаза велики». По его словам, которые приводит РИА Новости, правоохранительные органы фиксируют рост преступности в стране. Он также отметил, что сейчас стражи порядка работают в интенсивном режиме.

Песков призвал жителей России не поддаваться панике и не «выстраивать авральные графики», отметив, что при этом, эта ситуация требует повышенного внимания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России оценили размер финансовой подушки страны перед кризисом. Государственные запасы ликвидности на сегодняшний день составляют почти 18 трлн рублей.