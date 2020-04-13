Сегодня Путин проведет совещание по обстановке с COVID-19 в России

Российский президент Владимир Путин проведет видеоконференцию о ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. В совещании примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране пройдет ориентировочно в три часа дня по московскому времени. Голикова выступит с докладом по общему фону в России, а об обстановке в Москве доложит Собянин.

«Разумеется, будут и слова президента, состоится также обмен мнениями, сверка часов в целом, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом», — заявил Песков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль прокомментировал опасения россиян о возможном повторении 90-х.