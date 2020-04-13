Предприятие по обработке отходов загрязняло воздух в Петербурге

Прокуратура провела проверку о незаконном размещении вблизи водоохранной зоны наб. реки Волковки отходов производства и потребления.

Как сообщили в надзорном органе Петербурга, на данной территории ООО «МПК» обрабатывало отходы, в частности бумагу, упаковку и полиэтилен, чтобы в последствии их транспортировать.

Организация не произвела инвентаризацию источников выбросов загрязняющих воздух веществ, а также не произвела постановку на госучет объектов, негативно воздействующих на окружающую среду. Кроме того, предприятие не организовало учет отходов, допустив их накопление на почве.

Прокуратура внесла поставление в адрес гендиректора и направила материалы проверки в Комитет по природопользованию.

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