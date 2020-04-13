На Богатырском проспекте появится новое освещение

Уже начались подготовительные работы.

Тротуары и проезды вдоль Богатырского проспекта в Приморском районе оборудуют 78 светильниками и таким же количеством металлических опор. Монтажные работы проведут вдоль магистрали от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы. Ожидается, что освещать пространство новый источники света начнут до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Часть Богатырского проспекта, входящая в план работ, находится в непосредственной близости к метро «Пионерская». Светильники обеспечат безопасности при движении граждан в пешеходной зоне и сделают видимость в тех местах доступной при различных изменениях погоды в городе. Работы ведет СПб ГКУ «Управления заказчика».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Чкаловском проспекте обновляют наружное освещение.