На Чкаловском проспекте обновляют наружное освещение

В Петроградском районе Петербурга начались работы по капитальному ремонту наружного освещения Чкаловского проспекта. Проезжую и пешеходную часть осветят 116 новых светильников.

На всем протяжении Чкаловского проспекта будет заменено 6,8 км потенциально аварийных сетей электроснабжения, рассказали в пресс-службе комитета по энергетики и инженерному обеспечению.

На данны момент специалисты на 80% осуществили монтаж воздушных переходов, которые будут держать новую сеть с уличными светильниками. Поэтапно ведется прокладка самонесущего изолированного провода. Срок его службы составляет порядка 40 лет.

Чкаловский проспект — один из самых многолидных на Петроградской стороне. Через него проходят пути местных жителей, туристов и школьников, а также учащихся Ленинградского областного института развития образования и Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сквере на набережной Черной речки между Торжковской улицей и Ланским шоссе в Петербурге появится новое освещение.