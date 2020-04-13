Бойцы ЗВО провели спецобработку зданий Адмиралтейства в Петербурге

Бойцы ЗВО провели спецобработку зданий Адмиралтейства в Петербурге
Фото: ЗВО

Комплекс зданий Адмиралтейства в Петербурге обработали военнослужащие общевойсковой армии ЗВО, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Специальную обработку объектов и прилегающей территории комплекса зданий Адмиралтейства провели военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Обеззараживание зданий Адмиралтейства провели в целях предупреждения распространения коронавируса. Обработку проводили 20 военнослужащих в средствах индивидуальной защиты с использованием спецмашин АРС-14.

Ранее бойцы ЗВО продезинфицировали объекты учебных заведений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы смогут узнать о местах дезинфекции улиц онлайн.

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