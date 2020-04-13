Бойцы ЗВО провели спецобработку зданий Адмиралтейства в Петербурге

Комплекс зданий Адмиралтейства в Петербурге обработали военнослужащие общевойсковой армии ЗВО, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Специальную обработку объектов и прилегающей территории комплекса зданий Адмиралтейства провели военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты.
Обеззараживание зданий Адмиралтейства провели в целях предупреждения распространения коронавируса. Обработку проводили 20 военнослужащих в средствах индивидуальной защиты с использованием спецмашин АРС-14.
Ранее бойцы ЗВО продезинфицировали объекты учебных заведений.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы смогут узнать о местах дезинфекции улиц онлайн.