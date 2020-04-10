Смольный: петербуржцы смогут узнать о местах дезинфекции улиц онлайн

Смольный: петербуржцы смогут узнать о местах дезинфекции улиц онлайн
Уборка улиц: Фото: администрация Петербурга

Петербуржцы смогут узнать и местах дезинфекции улиц Петербурга онлайн. Специальный раздел появился на сайте Комитета по благоустройству.

Кроме того, с адресной программой можно ознакомиться на странице Комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Влажная уборка с дезинфицирующими растворами проводится дважды в сутки – с 11:30 до 14:00 и с 23:30 до 02:00.

Число зараженных в Петербурге выросло до 408 человек. Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 607 595 человек. Скончались 95 785, при этом 357 164 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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Смольный: петербуржцы смогут узнать о местах дезинфекции улиц онлайн
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