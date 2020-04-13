Семен Альтов похвалил бизнесменов, раздающих планшеты и продукты нуждающимся в Петербурге

Бизнесмены раздали жителям Василеостровского района продукты абсолютно бесплатно. В первую очередь наборы получили пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Кроме того, школьники получили планшеты для дистанционного обучения.

Список жителей, которым необходима поддержка, составляют в районной администрации. В продуктовый набор входят: макароны, греча, рис, сахар, конфеты, молоко, яйца, консервы и масло. Кроме того, к набору прилагают памятку с номерами телефонов, по которым петербуржцы могут обратиться за помощью.

По адресам продукты развозят волонтеры, закупают предметы первой необходимости — представители бизнеса.

Помимо продуктовых наборов, предприниматели обеспечили школьников бесплатными планшетами для учебы. Всего бизнесмены раздали 180 планшетных компьютеров льготным категориям учащихся.

Инициатива пришлась по душе известному писателю-сатирику Семену Альтову. Он похвалил бизнес за социальную ответственность и гражданскую позицию.