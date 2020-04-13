Семен Альтов похвалил бизнесменов, раздающих планшеты и продукты нуждающимся в Петербурге

Семен Альтов похвалил бизнесменов, раздающих планшеты и продукты нуждающимся в Петербурге
Бизнесмены раздали планшеты и продукты. Фото: unsplash.com

Бизнесмены раздали жителям Василеостровского района продукты абсолютно бесплатно. В первую очередь наборы получили пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Кроме того, школьники получили планшеты для дистанционного обучения.

Список жителей, которым необходима поддержка, составляют в районной администрации. В продуктовый набор входят: макароны, греча, рис, сахар, конфеты, молоко, яйца, консервы и масло. Кроме того, к набору прилагают памятку с номерами телефонов, по которым петербуржцы могут обратиться за помощью.

По адресам продукты развозят волонтеры, закупают предметы первой необходимости — представители бизнеса.

Помимо продуктовых наборов, предприниматели обеспечили школьников бесплатными планшетами для учебы. Всего бизнесмены раздали 180 планшетных компьютеров льготным категориям учащихся.

Инициатива пришлась по душе известному писателю-сатирику Семену Альтову. Он похвалил бизнес за социальную ответственность и гражданскую позицию.

«Как говорится, ничего плохого кроме хорошего я в этой инициативе не вижу. Если люди имеют средства, то почему бы не помочь? Я видел, как в Италии, люди, у которых есть деньги, покупают продукты и оставляют их у входа в магазин, чтобы те, кто оказался в трудной ситуации могли их взять. Вот бы мне кто-нибудь тоже принес планшет и продуктовый набор», — сообщил известный сатирик Gazete.spb.ru через своих представителей.

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