Трамп объявил во всех штатах Америки режим крупного бедствия

Такого еще никогда не было. Фото:Pixabay.com

Такого еще никогда не было. Фото:Pixabay.com

Такое за всю историю страны происходит впервые.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем рассказал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter. Он написал, что президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия во всех 50 штатах – такое происходит впервые.

Напоминаем, что Америка занимает первое место в мире по скорости распространения коронавируса. Инфекцию нашли 530 тысяч пациентов, от нее погибли уже более 20,5 тысяч американцев. Больше всего летальных случаев в Нью-Йорке, где в день в среднем умирают 700 человек.

Всего в мире коронавирусом заболели 1,77 миллиона человек. Из них в России проживают 18,3 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет с россиянами из Нью-Йорка сделает остановку в Петербург по дороге в Москву. Произошли некоторые изменения, в результате которых в промежуточный пункт будет добавлена Северная столица.